انت الان تتابع خبر الكرملين يطرح "حلاً" لتسوية النزاع في الشرق الأوسط والان مع التفاصيل

بغداد - ياسين صفوان - وقال بيسكوف في تصريحات صحفية: "موقف الجانب الروسي ثابت لا يتزعزع. لقد أعرب عنه الرئيس (فلاديمير) بوتين مرارا، حيث نحن ندين جميع مظاهر الإرهاب، ونعزي ذوي وأصدقاء الضحايا، ونعتقد أنه من الضروري ضمان وقف إطلاق النار في أقرب وقت ممكن والإقدام على حل القضية، الذي لا بد أن يقوم على أساس ضمان إقامة دولة مستقلة للفلسطينيين".وأضاف بيسكوف أن روسيا تجري "حوارا منتظما ومكثفا مع الجانب الإسرائيلي" وتتبادل معه وجهات النظر بانتظام.

وكانت الخارجية الروسية أكدت في أول تعليقاتها على التصعيد الحاد للوضع في منطقة النزاع الفلسطيني الإسرائيلي إثر هجوم حركة "حماس" على إسرائيل في 7 أكتوبر، أنه "لا يمكن بوسائل القوة حل هذا النزاع المستمر منذ 75 عاما، وإنما يمكن حله حصرا بالوسائل السياسية والدبلوماسية، ومن خلال إقامة عملية تفاوضية كاملة على الأسس القانونية الدولية المعروفة، التي تنص على إقامة الدولة الفلسطينية المستقلة ضمن حدود عام 1967 وعاصمتها القدس الشرقية، تعيش بسلام وأمن مع إسرائيل".

