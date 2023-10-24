أشرف صبحي : قضية الأمن الغذائي أصبحت قضية رأي عام

ياسر رشاد - القاهرة - قال أشرف صبحي وزير الشباب والرياضة أن هناك محاولات متواصلة للقيادات السياسية العربية لوقف العدوان الإسرائيلي لحلحلة تلك الأزمة وإيصال المساعدات الإنسانية للأشقاء.

وأكد صبحي خلال فاعليات منتدي المجتمع المدني والشباب العربي حول الامن الغذائي، اليوم الثلاثاء بمقر الامانه العامه للجامعة العربية بحضور كلا من الأمير عبد العزيز بن طلال بن عبد العزيز آل سعود رئيس مجلس أمناء برنامج الخليج العربي للتنمية، وأحمد سيد أحمد آج وزير الثقافة والشباب والرياضة والعلاقات بموريتانيا أن قضية الأمن الغذائي أصبحت قضية راي عام في منطقتنا العربية .

وتابع صبحي حديثه : " أن وزارة الشباب والرياضة بجمهورية العربية تضع كل إمكانياتها لخدمة جميع البرامج والأنشطة التى تساهم في تعزيز وزارة الشباب والرياضية والتعاون بين الشباب العربي " مؤكدا كرئيس لمجلس وزراء والرياضة تقديم الدعم الكامل للنشء والشباب من دولة فلسطين الشقيقة و تكثيف مشاركاتهم في المشروعات والمبادرات والأنشطة.

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