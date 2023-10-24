روسيا: أساس حل الصراح يتمثل في إنشاء دولة فلسطينية مستقلة

ياسر رشاد - القاهرة - أكد المتحدث باسم الرئاسة الروسية "الكرملين" دميتري بيسكوف، أن أساس حل الصراع الفلسطيني-الإسرائيلي يتمثل في إنشاء دولة فلسطينية مستقلة.

وقال بيسكوف - في تصريح نقلته قناة "روسيا اليوم" الإخبارية، اليوم الثلاثاء، إن "موقف الجانب الروسي ثابت لا يتزعزع وأعرب عنه الرئيس فلاديمير بوتين مرارا، ونحن ندين جميع مظاهر الإرهاب، ونعزي ذوي وأصدقاء الضحايا"، مضيفا: "ومن الضروري ضمان وقف إطلاق النار في أقرب وقت ممكن والإقدام على حل القضية، الذي لا بد أن يقوم على أساس ضمان إقامة دولة مستقلة للفلسطينيين".

وتابع: "أن روسيا تجري حوارا منتظما ومكثفا مع الجانب الإسرائيلي وتتبادل معه وجهات النظر بانتظام".

كانت الخارجية الروسية قد أكدت سابقا أنه لا يمكن بوسائل القوة حل هذا النزاع المستمر منذ 75 عاما، وإنما يمكن حله حصريا بالوسائل السياسية والدبلوماسية، ومن خلال إقامة عملية تفاوضية كاملة على الأسس القانونية الدولية المعروفة، التي تنص على إقامة الدولة الفلسطينية المستقلة ضمن حدود عام 1967 وعاصمتها القدس الشرقية، تعيش بسلام وأمن مع إسرائيل".

وفي السياق، دعت الرئاسة الروسية حركة حماس إلى إطلاق سراح كافة المحتجزين لديها في قطاع غزة دون تأخير.

وقال بيسكوف: "نحن نعتقد أن جميع المحتجزين يجب إطلاق سراحهم بشكل عاجل دون تأخير، وهذا موقفنا الثابت".. وأضاف "نتمنى بصدق لأقارب وأحباء هؤلاء المحتجزين أن يعودوا إليهم سالمين دون أي أذى".

من ناحيته، أكد وزير الخارجية الروسي سيرجي لافروف، أن إرسال واشنطن تعزيزات عسكرية إلى الشرق الأوسط يهدد بتصعيد الصراع بين إسرائيل والفلسطينيين.

وأضاف لافروف، في تصريحات صحفية، عقب اجتماع دبلوماسي في طهران - إن " تسوية الصراع الفلسطيني-الإسرائيلي تستلزم عملا جماعيا"، مشددا على رفض كل أشكال الإرهاب بما في ذلك استخدام القوة المفرطة.

كان وزير الخارجية الروسي سيرجي لافروف قد وصل طهران أمس للمشاركة في اجتماع بصيغة "3+3" حول جنوب القوقاز.

من ناحية أخرى، أعلن المتحدث الصحفي باسم الرئاسة الروسية أن بلاده لا تخشى فرض عقوبات جديدة عليها، مشيرا إلى أن روسيا تكيفت على العيش في ظل مثل هذه العقوبات.

وقال بيسكوف تعليقا على احتمال فرض حزم جديدة من العقوبات الأوروبية: "إن روسيا تعيش في ظل نظام العقوبات منذ فترة طويلة جدا، ولهذا السبب نحن تكيفنا معها".

وأضاف: "لا يخفينا أيضا ما يتردد من أن العقوبات الحالية ستستمر لخمس أعوام أو أكثر، هذا لا يخيفنا على الإطلاق"، منوها بأن بلاده تتخذ تدابير نشطة تسمح لها بمواصلة مسار التنمية.

وتابع بيسكوف: "أن إعداد الحزم الجديدة من العقوبات كان متوقعاً سلفا ويمكننا أن نتجادل كثيراً ونتساءل عن فعالية هذه القرارات، وعلينا انتظار ما سيتوصل إليه خصومنا في الغرب بهذا الخصوص".

كان الممثل الخاص للاتحاد الأوروبي لشؤون العقوبات، ديفيد أوسوليفان، أعلن في وقت سابق أنه لا يتوقع أي رفع وشيك للعقوبات ضد روسيا حتى لو توقفت الأعمال القتالية في أوكرانيا، داعيا إلى توقع خمس إلى عشر سنوات أخرى من العقوبات على روسيا.

وأوضح المسؤول الأوروبي أن مجموعة السبع ستقترح قريبا عقوبات جديدة لمنع تجاوز "سقف الأسعار" على صادرات النفط من روسيا.

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