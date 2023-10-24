المفوض السامي لحقوق الإنسان يدعو إلى "وقف نار إنساني" بقطاع غزة

ياسر رشاد - القاهرة - دعا المفوض السامي لحقوق الإنسان بالأمم المتحدة فولكر تورك، إلى وقف إطلاق نار إنساني واسع النطاق في غزة وإسرائيل، مطالبًا أطراف النزاع إلى مضاعفة الجهود لضمان الامتثال السليم للقانون الدولي.

وحذر تورك - في بيان وزعته المنظمة في جنيف - من أن الأيام المقبلة ستشهد المزيد من المدنيين على حافة الموت بسبب القصف المستمر، مشددا على أن الإنسانية يجب أن تأتي أولا.. وقال إن الوضع الإنساني في غزة والمختنق بالفعل بسبب 16 عاما من الحصار يقترب من الكارثة بسبب نقص المياه والكهرباء والأدوية الأساسية والغذاء وغيرها من الضروريات الأساسية.

ولفت إلى أن التقارير التي تتحدث عن الاكتظاظ وانتشار الأمراض مثيرة للقلق العميق، بل وأكثر من ذلك عندما تتضرر المستشفيات وتدمر، ويتفاقم النقص في الأدوية، وتقيد الحركة بشكل كبير.

كما حذر تورك من أن العنف لن ينتهي أبدا ما لم يقف القادة ويتخذون الخيارات الشجاعة والإنسانية، متابعا أن الخطوة الأولى يجب أن تكون وقف إطلاق نار إنساني فوري وإنقاذ حياة المدنيين من خلال إيصال المساعدات الإنسانية السريعة والفعالة في جميع أنحاء غزة حسب الحاجة.

ودعا إلى إطلاق سراح جميع المدنيين دون قيد أو شرط.. وقال إن أخذ الرهائن واحتجازهم محظور بموجب القانون الدولي، وشدد على أن الإجراءات التي تتخذها إسرائيل لمنع المدنيين من الوصول إلى السلع والخدمات الأساسية كشكل من أشكال العقاب الجماعي تنتهك أيضا القانون الدولي.

وأبرز أن أطراف النزاع عليها أن تتخذ خطوات فورية للامتثال لالتزاماتها بموجب القانون الدولي، ولا سيما احترام المبادئ الأساسية المتمثلة في الضرورة والتمييز والتناسب، واتخاذ الاحتياطات اللازمة لتقليل الخسائر العرضية في أرواح المدنيين وإصابة المدنيين والأضرار التي تلحق بالمدنيين.

وأكد المسؤول الأممي أنه لا يمكن أن تكون هناك معايير مزدوجة عندما يكون الحديث عن حقوق الإنسان، وأن حقوق مجموعة من الناس ليست أعلى من حقوق المجموعة الأخرى فالقواعد تنطبق بالتساوي على الجميع.

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