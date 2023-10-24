الاحتلال الإسرائيلي يغلق المسجد الأقصى بشكل مُفاجئ

ياسر رشاد - القاهرة - أغلقت القوات الإسرائيلي، اليوم الثلاثاء، المسجد الأقصى المبارك بشكل مفاجئ، ومنعت دخول أي شخص لأداء الصلاة فيه، وذلك تزامنًا مع اقتحام المستوطنين للمسجد وسط حماية مشددة من شرطة الاحتلال.

وذكرت دائرة الأوقاف الإسلامية - في بيان صحفي مقتضب - أن سلطات الاحتلال ترفض إدخال أي شخص إلى المسجد الأقصى المبارك، بعدما أغلقت جميع أبوابه بشكل مفاجئ.

وأضافت أن الاحتلال يفرض تشديدا كبيرا منذ صباح اليوم على دخول المصلين إلى المسجد الأقصى، حيث كان يسمح لكبار السن بالدخول فقط، لكن الاحتلال تراجع عن ذلك ورفض السماح لأي شخص بالدخول، مشيرة إلى أنها المرة الأولى التي يغلق فيها الاحتلال "الأقصى" منذ شهور.

وفي وقت سابق من اليوم، اقتحم عشرات المُستوطنين الإسرائيليين باحات المسجد الأقصى المبارك بحماية من شرطة الاحتلال، بالتزامن مع إعاقة دخول المُصلين.

وقالت مصادر إن المستوطنين نفذوا جولات استفزازية وأدَّوا طقوسا تلمودية في باحات المسجد، فيما شددت شرطة الاحتلال إجراءاتها العسكرية في محيط البلدة القديمة من القدس وعند أبواب المسجد الأقصى،.

وفي وقت سابق، كشف أحمد فؤاد أستاذ الأدب العبري، إن إسرائيل تستهدف ضرب أساسات المسجد الأقصى لتحقيق أهدافهم الخبيثة بهدم المسجد.

وقال أحمد فؤاد في مداخلة هاتفية مع الإعلامية بسمة وهبة في برنامج " 90 دقيقة " المذاع على قناة " المحور "، مساء اليوم الإثنين:" لا توجد أي آثار لتواجد هيكل مزعوم أسفل المسجد الأقصى بالقدس كما يدعي الإسرائيليون خيث يتخذون ذلك ذريعة لهدم المسجد".

وأضاف:"هناك معتقد إسرائيلي بأن ظهور البقرة الحمراء التي تميل للون البني إشارة بقرب هدم المسجد الأقصى وبناء الهيكل المزعوم".

وتابع أحمد فؤاد: "ثلث سكان إسرائيل من المتدينين لكنهم منقسمون من داخلهم وهناك طوائف كثيرة داخلهم ومنهم طائفة معادية للصهيونية".

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