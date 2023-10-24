ولي العهد السعودي يشهد الجلسة الحوارية لرئيس كوريا الجنوبية في مبادرة مستقبل الاستثمار

ياسر رشاد - القاهرة - شهد الأمير محمد بن سلمان ولي العهد السعودي رئيس مجلس الوزراء، الجلسة الحوارية لرئيس كوريا الجنوبية يون سوك يول ضمن أعمال النسخة السابعة من مؤتمر مبادرة مستقبل الاستثمار التي تحمل عنوان "البوصلة الجديدة".

وقال رئيس كوريا الجنوبية - - خلال حديثه في الجلسة - إن زيارته للمملكة تمثل فرصة رائعة لتوسيع أفق التعاون وتقوية العلاقات، بالنظر إلى التعاون الاقتصادي والاستثماري بين الجانبين الذي بلغت قيمته 29 مليار دولار في مشروعات البنى التحنية والدفاع والطاقة التي أعلن عنها خلال زيارة الأمير محمد بن سلمان لكوريا العام الماضي.

وأوضح الرئيس الكوري أن العلاقات الاقتصادية بين كوريا والمنطقة تمتد إلى أكثر من 1300 عام مضت، منذ "طريق الحرير" الذي كان طريقاً للتعاون التجاري بين رجال الأعمال في الجانبين.

وأضاف:" كوريا هي الشريك الاستثماري والاقتصادي المثالي والموثوق في المنطقة، والسعودية كانت من أول الدول التي وثقت في إمكانات كوريا، حيث ساهمت في تنفيذ بعض المشروعات الإنشائية داخل المملكة في السابق".

وذكر أن بلاده تدعم التقدم الصناعي والابتكار، ومن أمثلة ذلك أن 20% من إجمالي منتجات الموصلات والهواتف الذكية في العالم يتم صناعتها في كوريا، كما أنها تعد واحدة من أكبر سبع محطات للطاقة في العالم، حيث نجحت في إطلاق صواريخ للفضاء وأقمار صناعية.

وتابع:" كوريا أيضاً لديها المعرفة والخبرات التي لا يضاهيها أحد في مجال بناء المحطات النووية، وسنعمل بشراكة مع المملكة لما فيه ازدهار شعبينا والمجتمع الدولي".

وانطلقت فعاليات مبادرة مستقبل الاستثمار في نسختها السابعة في الفترة اليوم الثلاثاء من 24 إلى 26 أكتوبر 2023 بالعاصمة السعودية الرياض.

وتتناول جلسات المؤتمر التحديات العالمية التي يواجهها العالم في مجالات المناخ والاقتصاد والتكنولوجيا، بمشاركة وحضور قادة العالم وكبرى الشركات الصناعية والمستثمرين والمبتكرين وصانعي السياسات.

وتعد مبادرة مستقبل الاستثمار -التي تأتي تحت عنوان "البوصلة الجديدة"- مناسبة مهمة لمناقشة العديد من الموضوعات ومنها تحديات الاقتصاد الكلي التي تواجهها المجتمعات حول العالم.

لمزيد من الأخبار العالمية اضغط هنا: