كندا تحذر رعاياها من تدهور الأوضاع الأمنية بالعراق

ياسر رشاد - القاهرة - حذرت السفارة الكندية لدى بغداد، اليوم الثلاثاء، مواطنيها من تدهور الأوضاع الأمنية في العراق والهجمات التي تطال مقرات مستشاري التحالف الدولي، مطالبة رعاياها بسرعة مغادرة العراق وعدم السفر إليها في الوقت الراهن.

وأفادت السفارة الكندية ـ في بيان أوردته قناة "السومرية نيوز" الإخبارية العراقية ـ "نوجه رسالتنا للمواطنين الكنديين المتواجدين حاليا في العراق، يمكن أن يتدهور الوضع الأمني في البلاد دون سابق إنذار"، داعية مواطنيها في بغداد إلى الاطلاع على نصائح السفر الخاصة بها.

يأتي هذا التحذير بعد تصريح المتحدث باسم وزارة الدفاع الأمريكية (بنتاجون) بات رايدر بأنه لا تهديد محدد ضد القوات الأمريكية في الشرق الأوسط، ولكن نلاحظ تصاعد وتيرة الهجمات ضد قواعدنا في سوريا والعراق.

وطالبت وزارة الخارجية الأمريكية، يوم الأحد الماضي، المواطنين الأمريكيين بعدم السفر إلى العراق بعد الهجمات التي تعرضت لها القوات والأفراد الأمريكيين بالمنطقة في الآونة الأخيرة.

وكانت طائرات مسيرة وصواريخ استهدفت، مساء الخميس الماضي، قاعدة «عين الأسد» الجوية التي تستضيف قوات أمريكية وأخرى دولية بالعراق.

وقال الجيش العراقي إنه أغلق المنطقة المحيطة بالقاعدة وبدأ عملية تمشيط.

وأوضحت المصادر إنه لم يتضح بعد ما إذا كانت الهجمات تسببت في خسائر مادية أو بشرية.

وكان هذا الهجوم هو الثالث في أقل من 24 ساعة الذي يستهدف قواعد جوية تستضيف قوات أمريكية بالعراق.

حيث استُهدفت القوات العسكرية الأمريكية في العراق، الأربعاء، في هجومين منفصلين بطائرات مسيرة، تسبب أحدهما في إصابات طفيفة لعدد قليل من القوات على الرغم من تمكن الجيش الأمريكي من اعتراض الطائرة المسيرة المسلحة.

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