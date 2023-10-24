اخبار العالم

جيش الاحتلال: صافرات الإنذار تدوي في وسط إسرائيل

0 نشر
0 تبليغ

محمد اسماعيل - القاهرة - الخليج 365

أعلنت وسائل إعلام عبرية، إطلاق وابل كبير من الصواريخ من غزة، وصافرات الإنذار تدوي في جنوب ووسط إسرائيل.

ودوت صافرات الإنذار في رأس العين شمال شرق تل أبيب.

بدوره أعلن جيش الاحتلال الإسرائيلي، إطلاق صافرات الإنذار في تل أبيب، إذ قال الجيش أن رشقة صاروخية مكثفة استهدفت تل أبيب الكبرى، والبلدات الممتدة شمالها وشرقها وجنوبها.

وجاء هذا بالتزامن مع إعلان كتائب القسام قصفها ردا على المجازر بحق المدنيين في قطاع غزة.

وسبق وكشف جيش الاحتلال الإسرائيلي إنه قصف 400 هدف في غزة خلال الساعات الأربع والعشرين الماضية.

وقال جيش الاحتلال الإسرائيلي على حسابه في موقع أكس إن قائمة أهداف هجماته شملت "مسلحين لحماس كانوا يستعدون لإطلاق صواريخ صوب إسرائيل ونفقا كان يسمح لحماس بالتوغل إلى إسرائيل عبر البحر"

كذلك كشف جيش الاحتلال إنه قصف "مراكز عملياتية في مساجد تستخدم لإدارة العمليات وتخزين السلاح".

الكلمات الدلائليه
محمد يوسف

محمد يوسف

متخصص فى مجال الكتابة وتحرير المقالات والترجمة من اللغتين الإنجليزية والفرنسية والعكس لمدة تزيد عن 8 سنوات – الترجمة الكاملة يدويًا دون الإعتماد على أي مواقع ترجمة. – الدقة في الترجمة وعدم وجود أخطاء – التدقيق النحوي واللغوي للنص المترجم – مراعاة أن يتناسب أسلوب اللغة مع الموضوع

إقرأ ايضا

Advertisements

قد تقرأ أيضا