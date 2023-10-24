شركة العاصمة الإدارية تشارك في المؤتمر الدولي الثاني للمدن الذكية

محمد اسماعيل - القاهرة - كتب- محمد عبدالناصر:

شاركت شركة العاصمة الإدارية للتنمية العمرانية ACUD في أعمال المؤتمر الدولي للمدن الذكية في نسخته الثانية تحت عنوان "الذكاء يلتقي بالاستدامة" بالجامعة الألمانية الدولية بالعاصمة الإدارية التي تنظمه بالتعاون مع الجامعة الألمانية بالقاهرة وبالشراكة مع جامعة شتوتجارت بألمانيا والمركز القومي لبحوث الإسكان والبناء، وبمشاركة باحثين وممثلين من أكثر من 16 دولة هي مصر والسعودية والأردن والإمارات والكويت وفلسطين وألمانيا واليابان وإسبانيا وبولندا وكندا والمملكة المتحدة وفرنسا ونيوزيلندا وقبرص وزيمبابوي.

وقال اللواء أحمد فهمي، مدير عام شركة العاصمة الإدارية للتنمية العمرانية ACUD: "في مصر، وضعنا لأنفسنا أهدافًا طموحة. وأحد أهدافنا الأساسية هو إنشاء جيل جديد من مدن الجيل الرابع وهو المفهوم الذي نتبناه بالكامل في العاصمة الإدارية الجديدة.، مضيفاً: "تمثل مدن الجيل الرابع رؤية تدمج التكنولوجيا والاستدامة وجودة الحياة، فهي مراكز حضرية للابتكار والكفاءة والازدهار. ولقد حولنا هذه الرؤية الي حقيقة واقعة في العاصمة الإدارية الجديدة، ونؤمن بأن المدن الذكية والمستدامة والشاملة هي المفتاح لمستقبل أكثر إشراقا".

ويعد المؤتمر الدولي للمدن الذكية بمثابة منصة لمناقشة مفهوم التحول إلى المدينة الذكية التي تعتمد على البيانات والتقنيات مفتوحة المصدر؛ لتسهم في تحسين جودة حياة السكان وفي مجالاتِ تنمية المدنِ وتحقيقِ الاستدامة للعملِ بصورة تكاملية للوصول إلى تحقيق مستهدفات رؤية مصر 2030 لتتواكب مع التوجهات العالمية للمدن الذكية.

وتجسد العاصمة الإدارية مبادئ التخطيط الحضري للجيل الرابع من خلال خدمات ومرافق عديدة تميزها ومنها: استخدام أحدث التقنيات الحديثة في مراكز المراقبة، وإدارة المباني والمعلومات المركزية والأنظمة الذكية لإدارة حركة المرور، وشبكات الاتصالات السحابية المتقدمة، بالإضافة إلى أنظمة إنارة الشوارع الموفرة للطاقة، وتوفير نقاط وصول للإنترنت في الأماكن العامة WiFi، كما تغطي الألواح الشمسية 50% من أسطح المنازل.

وتتضمن أيضًا خدمات العاصمة الإدارية الذكية نظام فوترة موحد لجميع الخدمات والمرافق وتوفير مواقف ذكية للسيارات، مع استخدام اللوحات الإعلانية الذكية للإشعارات العامة والإعلانات (اللافتات الرقمية). بالإضافة إلى إتاحة بطاقة العاصمة الموحدة (ACUD ID) لتبسيط خدمات الدفع وطلب الخدمات، ونظام ذكي ومبتكر لإدارة النفايات وأعمدة ذكية مزودة بتقنيات متقدمة. بالإضافة إلى أنظمة المراقبة وتحليل المعلومات التلقائية لتعزيز الأمن والحد من الجريمة، مع إتاحة شواحن السيارات الكهربائية في مناطق الخدمة وتنفيذ أنظمة نقل داخلية صديقة للبيئة.