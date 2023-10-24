704 شهداء في غزة جراء 47 مجزرة للاحتلال في الساعات الأخيرة

محمد اسماعيل - القاهرة - غزة - (د ب أ)

قالت وزارة الصحة في قطاع غزة اليوم الثلاثاء، إن 704 فلسطينيين استشهدوا في 47 "مجزرة" ارتكبها الاحتلال الإسرائيلي خلال الساعات الأخيرة في قطاع غزة.

وبحسب الوزارة، ارتفع إجمالي عدد الشهداء الفلسطينيين إلى 5791 منذ السابع من الشهر الجاري من بينهم 2360 طفلا و1292 سيدة و295 مسنا.

وأعلنت وزارة الصحة عن "انهيار" المنظومة الصحية بفعل أزمة انقطاع الكهرباء ونفاد الوقود اللازم لتشغيل المولدات.

وقالت الأمم المتحدة إن الاحتلال الإسرائيلي كثف عمليات القصف الجوي والبري خلال اليومين الماضيين بزيادة ثلاثة أضعاف مقارنة بالأيام السابقة، وسط تحذيرات من كارثة إنسانية شاملة في القطاع.