ما سعر الريال السعودي اليوم بنهاية التعاملات في 5 بنوك؟

شهد سعر صرف الريال السعودي خلال تعاملات اليوم الثلاثاء استقرارا مقابل الجنيه في 5 بنوك، مقارنة بمستواه أمس الاثنين، بحسب أسعار العملات الأجنبية المنشورة على المواقع الإلكترونية لهذه البنوك.

محمد يوسف

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