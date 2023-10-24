ما سعر الريال السعودي اليوم بنهاية التعاملات في 5 بنوك؟

محمد اسماعيل - القاهرة - كتبت- منال المصري:
شهد سعر صرف الريال السعودي خلال تعاملات اليوم الثلاثاء استقرارا مقابل الجنيه في 5 بنوك، مقارنة بمستواه أمس الاثنين، بحسب أسعار العملات الأجنبية المنشورة على المواقع الإلكترونية لهذه البنوك.
ويقدم الخليج 365 في السطور التالية أسعار شراء وبيع الريال السعودي كالتالي:
سعر الريال السعودي في 5 بنوك
البنك الأهلي المصري: 8.20 جنيه للشراء، و8.23 جنيه للبيع.
بنك مصر: 8.20 جنيه للشراء، و8.23 جنيه للبيع.
بنك القاهرة: 8.20 جنيه للشراء، و8.25 جنيه للبيع.
البنك التجاري الدولي: 8.19 جنيه للشراء، و8.25 جنيه للبيع.
مصرف أبو ظبي الإسلامي: 8.24 جنيه للشراء، و8.25 جنيه للبيع.