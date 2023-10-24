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ما سعر الريال السعودي اليوم بنهاية التعاملات في 5 بنوك؟

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محمد اسماعيل - القاهرة - كتبت- منال المصري:

شهد سعر صرف الريال السعودي خلال تعاملات اليوم الثلاثاء استقرارا مقابل الجنيه في 5 بنوك، مقارنة بمستواه أمس الاثنين، بحسب أسعار العملات الأجنبية المنشورة على المواقع الإلكترونية لهذه البنوك.

ويقدم الخليج 365 في السطور التالية أسعار شراء وبيع الريال السعودي كالتالي:

سعر الريال السعودي في 5 بنوك

البنك الأهلي المصري: 8.20 جنيه للشراء، و8.23 جنيه للبيع.

بنك مصر: 8.20 جنيه للشراء، و8.23 جنيه للبيع.

بنك القاهرة: 8.20 جنيه للشراء، و8.25 جنيه للبيع.

البنك التجاري الدولي: 8.19 جنيه للشراء، و8.25 جنيه للبيع.

مصرف أبو ظبي الإسلامي: 8.24 جنيه للشراء، و8.25 جنيه للبيع.

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محمد يوسف

محمد يوسف

متخصص فى مجال الكتابة وتحرير المقالات والترجمة من اللغتين الإنجليزية والفرنسية والعكس لمدة تزيد عن 8 سنوات – الترجمة الكاملة يدويًا دون الإعتماد على أي مواقع ترجمة. – الدقة في الترجمة وعدم وجود أخطاء – التدقيق النحوي واللغوي للنص المترجم – مراعاة أن يتناسب أسلوب اللغة مع الموضوع

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