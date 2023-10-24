جيش الاحتلال: لسنا على عجلة لبدء عملية برية في غزة

محمد اسماعيل - القاهرة - الخليج 365

قال المتحدث باسم جيش الاحتلال الإسرائيلي، "إننا نعد أنفسنا، لنكون أكثر استعدادا ولسنا على عجلة من أمرنا لبدء عملية برية في غزة"

وتابع المتحدث باسم جيش الاحتلال الإسرائيلي، اليوم الثلاثاء، "من الواضح أن هناك فشلًا استخباريًا وسيكون هناك وقت للتحقيق والوصول إلى الحقيقة"

وفي وقت سابق أعلنت وسائل إعلام عبرية، إطلاق وابل كبير من الصواريخ من غزة، وصافرات الإنذار تدوي في جنوب ووسط إسرائيل.

وتم إطلاق صافرات الإنذار في تل أبيب، إذ قال جيش الاحتلال أن رشقة صاروخية مكثفة استهدفت تل أبيب الكبرى، والبلدات الممتدة شمالها وشرقها وجنوبها.

وجاء هذا بالتزامن مع إعلان كتائب القسام قصفها ردا على المجازر بحق المدنيين في قطاع غزة.

وسبق وكشف جيش الاحتلال الإسرائيلي إنه قصف 400 هدف في غزة خلال الساعات الأربع والعشرين الماضية.

وقال جيش الاحتلال الإسرائيلي على حسابه في موقع أكس إن قائمة أهداف هجماته شملت "مسلحين لحماس كانوا يستعدون لإطلاق صواريخ صوب إسرائيل ونفقا كان يسمح لحماس بالتوغل إلى إسرائيل عبر البحر"

كذلك كشف جيش الاحتلال إنه قصف "مراكز عملياتية في مساجد تستخدم لإدارة العمليات وتخزين السلاح".