نهاية أسطورة عصابة "الإسكافي والحلاق" لتثبيت المواطنين في القليوبية

محمد اسماعيل - القاهرة - القليوبية - أسامة علاء الدين:

قضت محكمة جنايات بنها، الدائرة السابعة بالسجن المشدد 5 سنوات، لشخصين لاتهامهما بالسرقة في الطريق العام بشبين القناطر بمحافظة القليوبية.

صدر الحكم برئاسة المستشار وليد محمد محمد صيرة، وعضوية المستشارين شريف محمد السباعي، محمود مجدي عبدالمقصود، ووكيل النيابة أحمد صبري بدران، وأمانة سر كمال جاويش.

تضمن أمر الإحالة في القضية رقم 30256/2022، مركز شبين القناطر والمقيدة برقم 3941 لسنة 2022 كلي شمال بنها، أن المتهمين،"ف.م.ع"، 25 سنة حلاق، يقيم بعزبة اليمن مركز شبين القناطر، "ا.م.ع" عامل أحذية "إسكافي"، لأنهم وآخرين مجهولين في يوم 14 / 12 / 2022 بدائرة مركز شبين القناطر"محافظة القليوبية، سرقوا المنقولات "حقيبة يد، هاتف محمول، ساعة يد ذكية، دراجة هوائية، مبلغ مالي المبينين وصفًا وقيمة بالأوراق من المجني عليه إسماعيل سيد أحمد إسماعيل بطريق الإكراه الواقع عليه والتارك لأثر جروح به – ليلًا – وذلك حال قيادته دراجة هوائية بالطريق العام.

وأوضح أمر الإحالة أن المتهمين اعترضوا طريقه حتى أشهر المتهم الأول سلاح ناري فرد خرطوش في وجهه وعاجله بضربة باستخدام مقبض السلاح الناري إحرازه محدثًا إصابته الموصوفة بالتقرير الطبي المرفق، كما قام المتهم الثاني بسرقة المنقولات خاصته، توصلوا بتلك الوسيلة القسرية إلى الاستيلاء على المسروقات ولاذوا بالفرار وذلك على النحو المبين بالتحقيقات.

كما حازوا بغير ترخيص سلاحًا ناريًا غير مششخن فرد خرطوش.