شكرا لقرائتكم خبر عن البرلمان العربى: مقترحات إسرائيل بنقل سكان غزة إلى سيناء مرفوضة والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - رفض البرلمان العربي، مقترحات الكيان الإسرائيلي بنقل سكان غزة إلي سيناء بعد تصاعد الأوضاع في فلسطين، وقال النائب علاء عابد نائب رئيس البرلمان العربي، ورئيس لجنة النقل بمجلس النواب، أن مثل هذه المقترحات تثار منذ فترة كبيرة من جانب إسرائيل، وتم رفضها وسترفض مستقبلا.

ووصف "عابد" في تصريحات خاصة لـ"الخليج 365" مقترحات الكيان الإسرائيلي بنقل سكان غزة إلي الحدود المصرية في سيناء عبارة عن أوهام، مؤكدا إن دور مصر المحورى لدعم القضية الفلسطينية منذ عام 1948، ومصر دفعت الغالي والنفيس من أجل هذه القضية، مؤكدا أن مصر تلعب دورا محوريا ودبلوماسيا منذ اللحظات الأولي للقضية الفلسطينية.

وأشار إلي أن منذ تصاعد الأوضاع في غزة، وتجري مصر اتصالات مكثفة ومباحثات وعقدت قمة السلام لوقف العدوان علي الشعب الفلسطيني الأعزل من جانب قوات الاحتلال الصهيوني.

وأكد أن مصر أستطاعت من خلال قوتها وتحركاتها في الإفراج عن محتجزتين بقطاع غزة مساء أمس وذلك لدواعي إنسانية، مشيرا إلى أن ذلك يأتي تتويجا للجهود الدبلوماسية التي تبذلها الدولة المصرية لوقف التصعيد في قطاع غزة.

وأوضح أن مصر دعمت القضية الفلسطينية منذ تصاعد الأحداث علي 3 محاور، الأول دعم الشعب الفلسطيني، والثاني إحياء مسار السلام عن طريق إقامة الدولة الفلسطينية عبر حدود 4 يونيو 1967 وتكون عاصمتها القدس الشرقية، بينما المحور الثالث هو سلامة الأسرى داخل الأراضي الفلسطينية، مشيدا بجهود الدولة المصرية بقيادة الرئيس عبد الفتاح السيسى لعقد قمة القاهرة للسلام.