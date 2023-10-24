شكرا لقرائتكم خبر عن مصر أكتوبر: نجاح مصر فى إطلاق سراح محتجزتين بغزة يعكس دورها الرائد والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد -

أشادت الدكتورة جيهان مديح رئيس حزب مصر أكتوبر، بالجهود المبذولة من الدولة المصرية في الإفراج عن محتجزتين بقطاع غزة مساء أمس وذلك لدواعي إنسانية، مؤكدة أن ذلك يأتي تتويجا للجهود الدبلوماسية التي تبذلها الدولة المصرية لوقف التصعيد في قطاع غزة.

وأضافت مديح، أن ما قامت به الدولة المصرية أمس من إطلاق سراح سيدتين محتجزتين في قطاع غزة قد يكون خطوة أولى لوقف التصعيد في القطاع، وإحياء مسار السلام الذي تسعى إليه مصر منذ اللحظة الأولى لاندلاع الحرب، موضحة أن ما قامت به الدولة المصرية هو تأكيد على قوتها وتأثيرها في المنطقة بأكملها.

وأوضحت رئيس حزب مصر أكتوبر، أن نجاح الدولة المصرية في الإفراج عن محجزتين بقطاع غزة يؤكد على دورها الدبلوماسي الرائد الذي لم يدخر جهدا في إيجاد حل يعمل على وقف التصعيد في غزة وحرب الإبادة التي يتعرض لها الشعب الفلسطيني الأعزل ضد قوات الاحتلال الغاشمة، مؤكدة أن القضية الفلسطينية هي قضية العرب الأولى.

وأشارت مديح، إلى الدولة المصرية تبذل جهودا حثيثة من أجل القضية الفلسطينية ومن أجل دعم الشعب الفلسطيني ووقف الاعتداءات الإسرائيلية الغاشمة ضد المدنيين والأبرياء، موضحة أن القيادة السياسية لن ولم تدخرا جهدا في الدفاع عن حقوق الشعب الفلسطيني المشروعة وحقه في إقامة دولته المستقلة على حدود 1967 وعاصمتها القدس الشرقية.