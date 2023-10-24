شكرا لقرائتكم خبر عن حزب صوت مصر: فكرة تهجير أهالى غزة إلى سيناء حلم إسرائيلى لن يتحقق والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - قال الدكتور نصر سليمان، رئيس حزب صوت مصر، إن فكرة تهجير الأشقاء في غزة بشكل قسري إلى شمال سيناء حلم من أحلام دولة الاحتلال، لم ولن يتم تحقيقه على أرض الواقع، وسوف تفشل كافة المخططات التي يريدها الغرب في هذا الملف، مؤكدا أن مصر دولة ذات سيادة ولن يتم السماح بالسطو على أراضيها ولم نقبل بمشروع التوسع الاستيطانى وتصفية القضية الفلسطينية على حساب مصر.

وأوضح رئيس حزب صوت مصر، خلال تصريحات خاصة لـ"الخليج 365"، أن الرئيس عبد الفتاح السيسي حسم هذه القضية من جذورها وكان رده قوياً وحاسماً برفض التهجير القسري للشعب الفلسطيني وتصفية القضية الفلسطنية على حساب أطراف أخرى، دون الوصول لحل عادل يكفل الحق الفلسطيني في إقامة دولة ذات سيادة، مشيرا إلى أن كافة الضغوط التي تمارسها إسرائيل ستفشل ولم تفلح في مخططها بإبادة الشعب الفلسطيني وتهجيره بشكل عنصري وقسري خارج أراضيه.