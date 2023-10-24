شكرا لقرائتكم خبر عن "الأحرار الاشتراكيين": مشروع تهجير أهل غزة لسيناء حلم إسرائيلى سينتهى بكابوس والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - قال طارق درويش، رئيس حزب الأحرار الاشتراكيين، إن الاحتلال الإسرائيلى يتحدى القانون الدولى، ويخترق كافة المواثيق والمعاهدات التي تُنادى بحقوق الإنسان، في ظل الجرائم التي يمارسها ضد الشعب الفلسطيني بغزة، مؤكدا أن فكرة التهجير القسري التي تخطط لها سلطة الاحتلال هي حلم من أحلام اليقظة التي تأمل إسرائيل في تحقيقها، ولكنه سينتهى بكابوس، مؤكدا أنها دولة استعمارية ذات أطماع محددة تستهدف التوسع الاستيطاني على حساب حقوق الدول الأخرى، بدعم صريح و قوى من دول الغرب مثل الولايات المتحدة وفرنسا وبريطانيا، وجميعهم دول استعمارية.

وأشار رئيس حزب الأحرار الاشتراكيين، خلال تصريحات خاصة له، إلى أهمية الوحدة العربية لوقف هذا المخطط من جذوره، مؤكداً إن إسرائيل دولة وليدة من لا شئ وليس لها جذور، وسيتم التصدي لكافة أحلام الغزو التي تخطط لها، خاصة إن قوات الاحتلال تستخدم أسلحة محرمة دوليا لإبادة الشعب الفلسطينى فهى ليست مجرد حرب، بل هى فرصة يستغلها الكيان الصهيوني في ظل الأحداث المشتعلة بالوطن العربي في ليبيا وسوريا والعراق ولبنان، ولكن هذا المخطط لن يفلح.