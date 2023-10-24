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"الأحرار الاشتراكيين": مشروع تهجير أهل غزة لسيناء حلم إسرائيلى سينتهى بكابوس

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القاهرة - سامية سيد - قال طارق درويش، رئيس حزب الأحرار الاشتراكيين، إن الاحتلال الإسرائيلى يتحدى القانون الدولى، ويخترق كافة المواثيق والمعاهدات التي تُنادى بحقوق الإنسان، في ظل الجرائم التي يمارسها ضد الشعب الفلسطيني بغزة، مؤكدا أن فكرة التهجير القسري التي تخطط لها سلطة الاحتلال هي حلم من أحلام اليقظة التي تأمل إسرائيل في تحقيقها، ولكنه سينتهى بكابوس، مؤكدا أنها دولة استعمارية ذات أطماع محددة تستهدف التوسع الاستيطاني على حساب حقوق الدول الأخرى، بدعم صريح و قوى من دول الغرب مثل الولايات المتحدة وفرنسا وبريطانيا، وجميعهم دول استعمارية.

 

وأشار رئيس حزب الأحرار الاشتراكيين، خلال تصريحات خاصة له، إلى أهمية الوحدة العربية لوقف هذا المخطط من جذوره، مؤكداً إن إسرائيل دولة وليدة من لا شئ وليس لها جذور، وسيتم التصدي لكافة أحلام الغزو التي تخطط لها، خاصة إن قوات الاحتلال تستخدم أسلحة محرمة دوليا لإبادة الشعب الفلسطينى فهى ليست مجرد حرب، بل هى فرصة يستغلها الكيان الصهيوني في ظل الأحداث المشتعلة بالوطن العربي في ليبيا وسوريا والعراق ولبنان، ولكن هذا المخطط لن يفلح.

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محمد يوسف

محمد يوسف

متخصص فى مجال الكتابة وتحرير المقالات والترجمة من اللغتين الإنجليزية والفرنسية والعكس لمدة تزيد عن 8 سنوات – الترجمة الكاملة يدويًا دون الإعتماد على أي مواقع ترجمة. – الدقة في الترجمة وعدم وجود أخطاء – التدقيق النحوي واللغوي للنص المترجم – مراعاة أن يتناسب أسلوب اللغة مع الموضوع

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