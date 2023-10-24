شكرا لقرائتكم خبر عن النائب علاء عابد: الإفراج عن الأسرى تأكيد على دور مصر المحورى والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - قال النائب علاء عابد، رئيس لجنة النقل والمواصلات بمجلس النواب، ونائب رئيس البرلمان العربي، إن الدولة المصرية بقيادة الرئيس عبدالفتاح السيسي، منذ اللحظة الأولى أخذت على عاتقها ثلاثة محاور، المحور الأول تمثل فى الإفراج عن الأسرى، والمحور الثاني هو تحقيق الأمن للشعب الفلسطيني، والمحور الثانى إقامة الدولة الفلسطينية على حدود يونيو 1967.

وأوضح علاء عابد، في تصريحات صحفية له، إن هذه المحاور الثلاثة هي النهج الذي اتبعه الرئيس عبد الفتاح السيسي بدعم من الشعب المصرى، وهو ما انعكس فى خروج الملايين من أبناء الشعب المصرى إلى الشوارع والميادين لدعم القضية الفلسطينية، وهذا ما أدى اليوم للإفراج عن المحتجزين.

وأكد رئيس لجنة النقل والمواصلات بمجلس النواب، أن الإفراج عن الأسرى تأكيد على دور مصر المحوري الرئيسي في حل القضية الفلسطينية والواسطة بين الجانبين الإسرائيلى والفلسطينى خاصة، والدولة الفلسطينية والعالم أجمع.

وأشار النائب علاء عابد، إلى أن الدولة المصرية هي أول من اهتمت وأسست قاعدة أساسية أن السلام في الشرق الأوسط هو سلام الفلسطينيين، لافتًا إلى أن محاولة طمس الهوية الفلسطينية سيؤدي إلى مزيد من العنف.

وتابع رئيس نقل النواب، أن الكثير من الدول في المؤتمرات العالمية وجهوا اتهاما صريحا إلى نيتنياهو بأنه مجرم حرب لانتهاكه القانون الدولي والقانون الدولي الإنساني ومعاهدة جينيف الرابعة والمعاهدات والاتفاقيات الدولية.

وأكد النائب علاء عابد، على أن الرئيس عبد الفتاح السيسي هو أول من تبنى القضية الفلسطينية واستطاع أن يفرج عن المحتجزين معربًا عن تمنيه بالإفراج عن المزيد من الأسري وعودة فلسطين إلى ما كانت عليه قبل يونيو 1967 وعاصمتها القدس الشرقية.