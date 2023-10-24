المرشح الرئاسى حازم عمر يستقبل سفير الاتحاد الأوروبى لمناقشة قضايا بالمنطقة

القاهرة - سامية سيد - استقبل ظهر اليوم الثلاثاء، المرشح الرئاسى حازم عمر السفير كريستيان برجر سفير الاتحاد الأوربي لدي جمهورية مصر العربية بمقر الحملة المركزية.

تناول اللقاء الأوضاع الراهنة في المنطقة وسبل التهدئة والحد من اتساع دائرة التصعيد لتجنب زعزعة استقرار المنطقة، كما تناول اللقاء الملامح الرئيسية لبرنامج المرشح الرئاسي ورؤيته حول تعظيم المصالح المشتركة بين مصر ودول الاتحاد الأوروبى.

حضر اللقاء الدكتور زاهر الشقنقيرى المتحدث باسم حملة المرشح الرئاسي ورئيس لجنة الدفاع والأمن القومي بحزب الشعب الجمهوري، وحنين شاهين عضو الحملة المركزية.