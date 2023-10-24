شكرا لقرائتكم خبر عن ردا على مقترحات إسرائيل.. "الاتحادى الديمقراطى": مصر مقبرة الغزاة على مر العصور والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - قال حسن ترك، رئيس حزب الاتحادى الديمقراطى، إن دولة الاحتلال الإسرائيلي تخطط لفكرة التوطين والتهجير منذ عقود، لكن فى كل مرحلة تاريخية يتم الوقوف أمام هذا المخطط، وفى أعقاب الحرب على غزة تمارس سلطة الاحتلال الضغط والحشد الغربى من أجل تنفيذ هذا المخطط الاستعمارى، الذى يتم تحطيمه وتدميره بفضل القيادة السياسية والإرادة الشعبية التي خرجت الجمعة الماضية في جميع ميادين مصر، وبرهنت عن دعمها الكامل للرئيس عبد الفتاح السيسى وتفويضه لحماية الأمن القومي ورفض فكرة التهجير القسرى إلى سيناء.

وأوضح رئيس حزب الاتحادي الديمقراطي، خلال تصريحات خاصة لـ"الخليج 365"، أن مصر هي مقبرة الغزاة ولم يفلح أي مستعمر مر على هذه الأرض من احتلال مصر، فعلى مر العصور فشلت كافة المخططات الاستعمارية فى الاستيلاء على شبر من مصر، بفضل إدارة الشعب المصري المقاوم بطبعه، مؤكدا أن وقت المعركة سيكون هناك 100 مليون مصري يدافع عن أرضه ووطنه ضد كل محتل غاشم.