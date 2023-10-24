شكرا لقرائتكم خبر عن ضياء رشوان: يوجد تحركات عالمية ودولية واهتمام غير مسبوق للقضية الفلسطينية والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - قال الدكتور ضياء رشوان ، رئيس الهيئة العامة للاستعلامات ،إنه يوجد تحركات عالمية ودولية واهتمام غير مسبوق للقضية الفلسطينية خوفًا من انفجاز أزمة أكبر في المنطقة.

وأضاف خلال المؤتمر الصحفي العالمي، أن مصر بالقطع ترى أن القضية الفلسطينية لا بد أن تحل وفقا لقرارات مجلس الأمن، مؤكدا أن حل الدولتين هو الحل الوحيد لدى مصر، والعودة إلى ما كانت عليه قبل 5 يونيو 1967، وعاصمتها القدس.

وأشار إلى أن ما يحدث من عنف الآن في غزة في الحقيقة يرجع إلى سياسات متراكمة مرت على المنطقة وقطاع غزة منذ عام 67 حتى اليوم لم تتوقف الممارسات الإسرائيلية وهذا ليس تبريرا لما حدث ولكن تفسيرا له.

وعقد رئيس الهيئة العامة للاستعلامات، ضياء رشوان، اليوم الثلاثاء، مؤتمرا صحفيا لممثلي الإعلام والصحافة الأجنبية والمصرية، لتوضيح مختلف أبعاد وتحركات الموقف المصري من الأوضاع الراهنة الخطيرة في قطاع غزة والمنطقة عموما، ويأتي ذلك ضمن سعي مصر المستمر للتعامل مع الأسباب الجذرية للتصعيد، من خلال التوصل لحل عادل وشامل ومستدام للقضية الفلسطينية.