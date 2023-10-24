جنبلاط: الأمر في الجنوب لا يعود الى "حزب الله" فقط فلا نعرف ماذا تريد إسرائيل

أشار رئيس حزب "التقدمي الإشتراكي" السابق وليد جنبلاط، الى أن "كل العالم الغربي اليوم ضدنا"، سائلاً "هل قام أحد بمساعدة حماس بالمال العربي؟ لذلك إيران استفادت في العراق وسوريا وفلسطين".

وكشف جنبلاط، أن "كلامي مع مسؤول وحدة الارتباط في حزب الله وفيق صفا وغيره كان ان لا نُستدرج للحرب رغم وجودها في الجنوب ولكن لا لتوسيعها"، معتبراً أن "الأمر لا يعود الى حزب الله فقط فلا نعرف ماذا تريد إسرائيل".

وشدد على أنه "لا بد من أن نتوقع الأسوأ، واللقاء مع رئيس مجلس النواب نبيه بري كان ممتازا ورئيس الحكومة نجيب ميقاتي يقوم بدور كبير وجبران باسيل هو من طلب موعداً للزيارة ويقوم بدور مهم".