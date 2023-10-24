الأبيض بحث مع وفد من ممثلي جمعيات الأمم المتحدة في خطة الطوارئ

اجتمع وزير الصحة العامة في حكومة تصريف الاعمال فراس الأبيض في مركز عمليات الطوارئ الصحية مع وفد من ممثلي جمعيات الامم المتحدة في لبنان، حيث تم الاطلاع على خطة الوزارة لمواجهة اي طارئ وجهوزية القطاع الصحي لاستقبال المصابين ومعالجتهم والاستمرار بتقديم الخدمات في حال شهد لبنان موجات نزوح بين المناطق.

وشرح فريق العمل في غرفة الطوارئ آلية سير العمل فيها والمنصات التي تم إنشاؤها وأحدث البيانات، والتدريب القائم، وسبل التواصل والتعاون مع المستشفيات ومراكز الرعاية الصحية الاولية خصوصا في المناطق الجنوبية.

وشدد الابيض من جهته على "أهمية التعاون والدعم من الشركاء الدوليين على رأسهم جمعيات الامم المتحدة".

وكان قد اجتمع الأبيض مع سفير بلغاريا في لبنان ياسن توموف. وبحث معه في وضع القطاع الصحي وسبل التعاون بين دولتي بلغاريا و لبنان لدعم جهود وزارة الصحة العامة خصوصا في خطة الطوارئ.

كما التقى الابيض سفير باكستان في لبنان سلمان أطهر، وتطرقا الى وضع القطاع الصحي في لبنان وبحثا في سبل الدعم الباكستاني لوزارة الصحة العامة.

وجال الابيض مع كل من السفيرين في غرفة عمليات الطوارئ الصحية حيث شرح لهم الجهود القائمة وآلية العمل.