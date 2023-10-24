ذكر الأمين العام للمؤتمر الدائم للفدرالية ومنسق منتدى طريق السلام الفرد الرياشي، "أننا نُحب أن نُبشّر الجميع أنّه لن يكون هناك حرب في لبنان"، وذلك في تصريح عبر وسائل التواصل الاجتماعي.

كانت هذه تفاصيل خبر الفرد الرياشي: لن يكون هناك حرب في لبنان لهذا اليوم نرجوا بأن نكون قد وفقنا بإعطائك التفاصيل والمعلومات الكامله ولمتابعة جميع أخبارنا يمكنك الإشتراك في نظام التنبيهات او في احد أنظمتنا المختلفة لتزويدك بكل ما هو جديد.



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