الإليزيه: ماكرون سيتوجه إلى الأردن بعد زيارته القدس و"ربما يلتقي قادة آخرين" من المنطقة

يتوجه الرئيس الفرنسي إيمانويل ماكرون إلى الأردن بعد أن يزور القدس، وفق ما أعلن قصر الإليزيه.

والتقى ماكرون في تل أبيب نظيره إسحاق هرتسوغ ورئيس الوزراء الإسرائيلي بنيامين نتانياهو، ويتوقع أن يتوجه بعد ذلك إلى رام الله في الضفة الغربية للقاء رئيس السلطة الفلسطينية محمود عباس.

وأشار الإليزيه الى أن الرئيس الفرنسي سينتقل بعدها إلى عمّان حيث من المرجح أن يلتقي الملك عبدالله الثاني و"ربما قادة آخرين" من المنطقة.