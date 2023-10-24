إطلاق وابل كبير من الصواريخ من غزة وكتائب "القسام" أعلنت قصف تل أبيب وبئر السبع

أعلنت كتائب "القسام"- الجناح العسكري، عن "قصف تل أبيب ردًا على المجازر الصهيونية بحق المدنيين"، بحسب بلاغ نشرته عبر وسائل التواصل الاجتماعي.

كما أعلنت عن تجديد "قصف بئر السبع المحتلة بدفعة صاروخية ردًا على استهداف المدنيين".

في السياق، ذكرت وسائل إعلام إسرائيلية أنه يوجد "إطلاق وابل كبير من الصواريخ من غزة وصفارات الإنذار تدوي في جنوب ووسط إسرائيل".

ويأتي هذا القصف، في وقت يزور فيه الرئيس الفرنسي إيمانويل ماكرون تل أبيب، ويتوجه إلى رام الله والقدس، ومن ثم إلى الأردن.