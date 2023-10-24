أعلنت كتائب "القسام"- الجناح العسكري، عن "قصف تل أبيب ردًا على المجازر الصهيونية بحق المدنيين"، بحسب بلاغ نشرته عبر وسائل التواصل الاجتماعي.
كما أعلنت عن تجديد "قصف بئر السبع المحتلة بدفعة صاروخية ردًا على استهداف المدنيين".
في السياق، ذكرت وسائل إعلام إسرائيلية أنه يوجد "إطلاق وابل كبير من الصواريخ من غزة وصفارات الإنذار تدوي في جنوب ووسط إسرائيل".
ويأتي هذا القصف، في وقت يزور فيه الرئيس الفرنسي إيمانويل ماكرون تل أبيب، ويتوجه إلى رام الله والقدس، ومن ثم إلى الأردن.
كانت هذه تفاصيل خبر إطلاق وابل كبير من الصواريخ من غزة وكتائب "القسام" أعلنت قصف تل أبيب وبئر السبع لهذا اليوم نرجوا بأن نكون قد وفقنا بإعطائك التفاصيل والمعلومات الكامله ولمتابعة جميع أخبارنا يمكنك الإشتراك في نظام التنبيهات او في احد أنظمتنا المختلفة لتزويدك بكل ما هو جديد.
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