الجيش الإسرائيلي: رشقة صاروخية مكثفة استهدفت تل أبيب الكبرى والبلدات الممتدة شمالها وشرقها وجنوبها

أعلن الجيش الإسرائيلي، عن "رشقة صاروخية مكثفة استهدفت تل أبيب الكبرى والبلدات الممتدة شمالها وشرقها وجنوبها". وأعلنت كتائب القسام، الجناح العسكري لحركة "حماس"، عن "قصف تل أبيب وبئر السبع رداً على المجازر الصهيونية بحق المدنيين". وذكرت وسائل إعلام إسرائيلية، أن "فرق الإسعاف توجهت إلى اماكن مختلفة بعدما تبلغت سقوط عدد من الصواريخ التي أُطلقت من غزة قبل قليل".

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