متحدث باسم الجيش الإسرائيلي: لسنا على عجلة من أمرنا لبدء عملية بريّة في غزة

أكّد متحدث باسم الجيش الإسرائيلي، في حديث لشبكة "سي إن إن" الأميركية، أنّ "حركة حماس كانت مستعدة للهجوم ولديها خطة عمل واضحة جدًا".

ولفت إلى "أننا نعدّ أنفسنا لنكون أكثر استعدادًا ولسنا على عجلة من أمرنا لبدء عملية بريّة في غزة"، مؤكدًا أنّه "من الواضح أن هناك فشلًا استخباريًا، وسيكون هناك وقت للتحقيق والوصول إلى الحقيقة".