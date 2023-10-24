رئيس أركان الجيش الإسرائيلي: جاهزون للمناورة البرية وللتعامل مع احتمال توسع ميادين الحرب البعيدة والقريبة

اشار رئيس أركان الجيش الإسرائيلي هرتسي هاليفي، في تصريح له الى "اننا في ذروة حرب سببتها حماس وسوف تأسف عليها، وجاهزون للتعامل مع احتمال توسع ميادين الحرب البعيدة والقريبة".

وشدد هاليفي على ان "الجيش الاسرائيلي جاهز للمناورة البرية ونحافظ على بقاء العدو في حالة توتر".