اشار رئيس أركان الجيش الإسرائيلي هرتسي هاليفي، في تصريح له الى "اننا في ذروة حرب سببتها حماس وسوف تأسف عليها، وجاهزون للتعامل مع احتمال توسع ميادين الحرب البعيدة والقريبة".
وشدد هاليفي على ان "الجيش الاسرائيلي جاهز للمناورة البرية ونحافظ على بقاء العدو في حالة توتر".
كانت هذه تفاصيل خبر رئيس أركان الجيش الإسرائيلي: جاهزون للمناورة البرية وللتعامل مع احتمال توسع ميادين الحرب البعيدة والقريبة لهذا اليوم نرجوا بأن نكون قد وفقنا بإعطائك التفاصيل والمعلومات الكامله ولمتابعة جميع أخبارنا يمكنك الإشتراك في نظام التنبيهات او في احد أنظمتنا المختلفة لتزويدك بكل ما هو جديد.
كما تَجْدَرُ الأشاراة بأن الخبر الأصلي قد تم نشرة ومتواجد على النشرة (لبنان) وقد قام فريق التحرير في الخليج 365 بالتاكد منه وربما تم التعديل علية وربما قد يكون تم نقله بالكامل اوالاقتباس منه ويمكنك قراءة ومتابعة مستجدادت هذا الخبر من مصدره الاساسي.