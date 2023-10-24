الاحتلال الإسرائيلي يغلق المسجد الأقصى بشكل مفاجئ ويمنع دخول المصلين

الشارقة - اميمة ياسر - أغلقت قوات الاحتلال الإسرائيلى، اليوم الثلاثاء، المسجد الأقصى المبارك، ومنعت دخول أى شخص لأداء الصلاة فيه.

وذكرت دائرة الأوقاف الإسلامية، فى بيان، أن سلطات الاحتلال ترفض إدخال أي شخص إلى المسجد الأقصى المبارك، بعدما أغلقت جميع أبوابه بشكل مفاجئ.

وأضافت أن الاحتلال يفرض تشديدا كبيرا منذ صباح اليوم على دخول المصلين إلى المسجد الأقصى، حيث كان يسمح لكبار السن بالدخول فقط، لكن الاحتلال تراجع عن ذلك ورفض السماح لأي شخص بالدخول، مشيرة إلى أنها المرة الأولى التى يغلق فيها الاحتلال "الأقصى" منذ شهور.