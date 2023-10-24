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إعفاء وزير الدفاع الصيني من منصبه

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دار الخليج 0 تبليغ

شكرا لقرائتكم خبر عن إعفاء وزير الدفاع الصيني من منصبه والان نبدء باهم واخر التفاصيل

متابعة الخليج 365 - ابوظبي - بكين - (أ ف ب)
أجرت القيادة الصينية إعادة تشكيل في مناصب عليا شملت إقالة وزير الدفاع لي شانغفو، وإعفاء وزير الخارجية السابق تشين غانغ من منصبه في مجلس الدولة، وفق ما أفاد الإعلام الرسمي الثلاثاء.
وأوردت قناة «سي سي تي في» الرسمية أنه «تقرّر في 24 تشرين الأول/أكتوبر 2023... إعفاء لي شانغفو من منصبيه في مجلس الدولة ووزارة الدفاع»، وتشين غانغ من منصبه في مجلس الدولة. وكان لي شانغفو يتولى وزارة الدفاع لكنه لم يظهر بشكل علني منذ أواخر آب/أغسطس.

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رشا محمد

رشا محمد

محررة بقسم الشؤون العربية والدولية بجريدة أخبار اليوم حاصلة على بكالوريوس إعلام – جامعة القاهرة بتقدير عام جيد جدا مع مرتبة الشرف وحاصلة على دبلومة الترجمة الصحفية من الجامعة الأمريكية

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