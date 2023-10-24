شكرا لقرائتكم خبر عن مقابل «المال والأمان».. مناشير إسرائيلية تطلب من سكان غزة معلومات عن الرهائن والان نبدء باهم واخر التفاصيل

متابعة الخليج 365 - ابوظبي - غزة - أ ف ب

ألقى الجيش الإسرائيلي الثلاثاء، مناشير باللغة العربية في سماء غزة طلب فيها من السكان تقديم معلومات عن الرهائن الذين تحتجزهم حركة حماس، وفق ما أفاد مراسلو وكالة فرانس برس.

وجاء في المنشورات «إن كنتم تريدون مستقبلاً أفضل لكم ولأولادكم، افعلوا الخير، وأرسلوا لنا معلومات ثابتة، ومفيدة تخص الرهائن في منطقتكم».

وأضافت: «سوف يعدكم الجيش الإسرائيلي بأن يعمل الجهد الكامل كي يحافظ على أمنكم وسلامة بيوتكم، وكذلك مكافأة مالية»، مشدداً على «ضمان السرية التامة» لمن يدلون بالمعلومات.

وأرفق الجيش المنشورات بأرقام هاتفية وعبر تطبيقات للإدلاء بالمعلومات.

وأكد الجيش في بيان توزيع المنشورات، واضعاً ذلك في «إطار الجهود المكثفة لتحرير الرهائن الإسرائيليين والأجانب المحتجزين لدى منظمة حماس في غزة».

وأوضح أنه طرح «قنوات متعددة للتواصل مع سكان غزة وطلب معلومات عن الرهائن»، وأنه «عرض الحماية والتعويضات في المقابل».

وتسلل المئات من مقاتلي حماس إلى إسرائيل من غزة في السابع من أكتوبر/ تشرين الأول، في هجوم أسفر عن مقتل أكثر من 1400 شخص في إسرائيل، بحسب السلطات.

وتشن إسرائيل منذ وقتها قصفاً جوياً ومدفعياً مكثفاً على غزة، أدى بحسب وزارة الصحة القطاع التابعة للحركة، إلى مقتل 5791 فلسطينياً، معظمهم من المدنيين، وفق آخر حصيلة أصدرتها الثلاثاء.

وأعلن الجيش أن حماس أخذت أكثر من 220 شخصاً رهائن بينهم أجانب، مشيراً إلى أن غالبيتهم «على قيد الحياة».

وأتى إلقاء المنشورات غداة إفراج حماس عن امرأتين مسنّتين إسرائيليتين كانت تحتجزهما في قطاع غزة.

ويستخدم الجيش الإسرائيلي المنشورات، لتوجيه رسائل مختلفة لسكان القطاع.

فهو سبق أن طالب سكان شمال القطاع بإخلائه والتوجه جنوباً «من أجل أمنكم وسلامتكم»، كما حذّر سكان من اعتبارهم «مشاركين في القتال» ما لم يغادروا، كما طلب في منشورات إخلاء مستشفيات.