استشهاد 41 فلسطينيا في غارات إسرائيلية عنيفة على غزة

استشهد 41 فلسطينياً وأصيب العشرات بجروح مختلفة، مساء اليوم، في غارات إسرائيلية عنيفة استهدفت مناطق متفرقة في قطاع غزة.

وأفادت مصادر طبية فلسطينية، أن 25 فلسطينياً استشهدوا في غارات إسرائيلية استهدفت منازل في جباليا وبيت لاهيا شمال قطاع غزة، و16 فلسطينياً استشهدوا في قصف إسرائيلي استهدف حي الأمل بمدينة خانيونس جنوب القطاع.

ووثّقت وزارة الصحة الفلسطينية، استشهاد 5832 فلسطينياً، منذ بدء العدوان الإسرائيلي على قطاع غزة، وإصابة نحو 18 ألفاً بجروح، لافتةً النظر إلى أن مستشفيات القطاع تعيش مرحلة الانهيار في الخدمات المقدمة لجرحى العدوان، في ظل نفاد الوقود والأدوية والمستلزمات الطبية، نتيجة استمرار منع تدفق الغذاء والمياه والكهرباء للقطاع.