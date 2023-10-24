دونالد ترامب يقارن نفسه بنيلسون مانديلا وهو ينتقد التهم الجنائية

ياسر رشاد - القاهرة - قارن الرئيس الأمريكي السابق دونالد ترامب، نفسه، بزعيم جنوب إفريقيا الراحل والحائز على جائزة نوبل للسلام ، نيلسون مانديلا ، خلال تجمع حاشد في نيو هامبشاير.

وصور ترامب، نفسه على أنه ضحية المدعين العامين الفيدراليين والولائيين الذين يزعم أنهم يستهدفونه وأعماله لأسباب سياسية.

بالعودة إلى الولاية للتسجيل في الانتخابات التمهيدية الرئاسية ، ركز الكثير من خطابه على القضايا الجنائية والمدنية ضده.

وفي مرحلة ما، أشار إلى أنه لم يكن خائفا من الذهاب إلى السجن مثل مانديلا، الذي أمضى 27 عاما في السجن لمعارضته نظام الفصل العنصري في جنوب إفريقيا.

قال ترامب :"لا أمانع في أن أكون نيلسون مانديلا لأنني أفعل ذلك لسبب ما، أنا أفعل ذلك لسبب ما علينا أن ننقذ بلادنا من هؤلاء الفاشيين".

ادعى ترامب، أن المدعين العامين "يلاحقون فقط الأشخاص الذين يطعنون في نتائج الانتخابات. إنهم لا يلاحقون الأشخاص الذين غشوا،

هؤلاء الناس أحرار، هؤلاء الناس ليس لديهم مشكلة. إذا كنت تريد الطعن في نتيجة الانتخابات، فإنهم يطاردونك».

كما قرأ ترامب كلمات أغنية سوداء بعنوان "الأفعى" التي استخدمها منذ حملته الأولى كرمز لما يقول إنها مخاطر الهجرة غير الشرعية.

وادعى أن بايدن سيحول البلاد "إلى مرتع للجهاديين ويحول مدننا إلى مكبات تشبه قطاع غزة".

يواجه ترامب ، الذي يتنافس على ترشيح الحزب الجمهوري للترشح للرئاسة في انتخابات العام المقبل ، ما مجموعه 91 تهمة جنائية ، بما في ذلك أربعة لتخريب الانتخابات الفيدرالية المزعومة لعام 2020.

صرح المتحدث باسم البيت الأبيض "أندرو بيتس"، بأن تصريحات الرئيس الأمريكي السابق "دونالد ترامب"، التي وصف فيها حزب الله بأنه "ذكي" وانتقد فيها وزير الدفاع الإسرائيلي "خطيرة وغير سوية"، حسبما أفادت وسائل إعلام أمريكية، مساء اليوم الخميس.

وقال بيتس: "لا يخطر ببالنا إطلاقا لماذا يشيد أي أمريكي بمنظمة إرهابية مدعومة من إيران، ويصفها بأنها ذكية".

ترامب، الذي يسعى لخوض الانتخابات ضد الرئيس جو بايدن في انتخابات 2024، قال في تصريحات لمؤيديه في فلوريدا، الأربعاء، إن حزب الله "ذكي للغاية"، ووصف وزير الدفاع يوآف غالانت بأنه "أحمق".

كما انتقد ترامب رئيس الوزراء الإسرائيلي بنيامين نتنياهو، بسبب ما وصفه بعدم الاستعداد للهجوم الذي أطلقته حركة حماس مطلع الأسبوع وأسفر عن مقتل 1300 شخص على الأقل في إسرائيل.

وقال ترامب، الأوفر حظا للفوز بترشيح الحزب الجمهوري لخوض انتخابات الرئاسة العام المقبل، لشبكة "فوكس نيوز"، إن نتنياهو "تضرر بشدة" من الهجوم.

وأضاف: "لم يكن مستعدا. لم يكن مستعدا وإسرائيل لم تكن مستعدة. وفي عهد ترامب، ما كان عليهم أن يكونوا مستعدين".

وفي حديثه إلى أنصاره في فلوريدا، علق ترامب مرة أخرى على الاستعداد الأمني ​​الإسرائيلي، وأشار إلى "بعض الأشياء التي مضت في مسار خاطئ الأسبوع الماضي".

وأردف: "عليهم أن يصححوا الأمر لأنهم يقاتلون قوة كبيرة للغاية على الأرجح، ربما يقاتلون إيران".

ترامب يُؤكد: هدفي العودة لرئاسة أمريكا وليس رئاسة مجلس النواب

أكد الرئيس الأمريكي السابق "دونالد ترامب"، أنه ليس لديه أي طموحات لرئاسة مجلس النواب، مُشددًا أن تركيزه حاليًا مُنصب على العودة للبيت الأبيض، وأنه مُستعد للمساعدة على انتخاب رئيس للمجلس، حسبما أفادت قناة "روسيا اليوم"، مساء الأربعاء.

جاء تصريح ترامب بعدما رشح ثلاثة أعضاء على الأقل في الكونغرس الأمريكي رئيس البلاد سابقا ليشغل منصب رئيس مجلس النواب، الذي أصبح شاغرا يوم أمس الثلاثاء بعد الإطاحة بكيفن مكارثي.