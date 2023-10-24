الكونغو الديمقراطية.. 20 قتيلا على الأقل في هجوم منسوب إلى تحالف القوى

ياسر رشاد - القاهرة - قالت مصادر محلية إن عشرين مدنيا على الأقل قتلوا، في شرق جمهورية الكونغو الديمقراطية في هجوم نسب إلى متمردي تحالف القوى الديمقراطية التابع لتنظيم الدولة الإسلامية.

ووقع الهجوم على مشارف أويشا، وهي بلدة في إقليم بيني في شمال مقاطعة كيفو الشمالية.

وقال نيكولاس كيكوكو، رئيس بلدية البلدة، عبر الهاتف في وقت مبكر من صباح اليوم «لدينا حتى الآن 20 جثة».

بينما أضاف داريوس سيايرا، مقرر المجتمع المدني في إقليم بيني، أن لقد أودعنا للتو 26 جثة في المشرحة، كان الضحايا 12 قاصرا و 14 بالغا، معظمهم قتلوا بالسكاكين.

في الأصل المتمردين الأوغنديين مع أغلبية مسلمة، ADF (القوات الديمقراطية المتحالفة) كانت موجودة في شرق جمهورية الكونغو الديمقراطية منذ تسعينيات القرن العشرين، حيث اتهموا بذبح الآلاف من المدنيين.

وفي أوغندا، تتهمهم السلطات بقتل ثلاثة أشخاص، بينهم سائحان أجنبيان، في 17 أكتوبر/تشرين الأول في حديقة الملكة إليزابيث.

أكد الحزب الحاكم في جمهورية الكونغو الديمقراطية، الاتحاد من أجل الديمقراطية والتقدم الاجتماعي، ترشيح فيليكس تشيسيكيدي للانتخابات الرئاسية لعام 2023 في مؤتمر استثنائي عقد في كينشاسا يوم السبت.

الحزب الحاكم في جمهورية الكونغو الديمقراطية

كما صوت الحزب لتشيسيكيدي رئيسا له للسنوات الخمس المقبلة.

وكان تشيسيكيدي، الذي يتولى السلطة منذ يناير 2019، قد أكد في وقت سابق أنه سيرشح نفسه لإعادة انتخابه.

وبالنسبة للانتخابات التشريعية الوطنية وحدها، يقدم الاتحاد من أجل الديمقراطية والتقدم الاجتماعي 495 مرشحا لشغل 500 مقعد متاح. وبالنسبة للانتخابات التشريعية الإقليمية، يقترح الحزب مرشحين في جميع الدوائر الانتخابية.

في ديسمبرالمقبل، سيواجه فيليكس تشيسيكيدي العديد من المرشحين، بما في ذلك مويس كاتومبي.

زعيم حزب المعارضة مارتن فايولو

وقال منافسه الرئيسي زعيم حزب المعارضة مارتن فايولو، إنه لن يترشح إذا لم يتم إجراء تغييرات مناسبة على اللجنة الانتخابية الحالية.

منظمة هيومن رايتس ووتش

اتهمت منظمة هيومن رايتس ووتش مؤخرا حكومة تشيسيكيدي ب "قمع" و "ترهيب" المعارضة ، قبل أربعة أشهر من الانتخابات الرئاسية.

واستشهدت المنظمة التي تتخذ من نيويورك مقرا لها بمكتب الأمم المتحدة المشترك لحقوق الإنسان، الذي أشار إلى "العنف السياسي والانتخابي والاعتقالات والاحتجازات التعسفية وعمليات الاختطاف والتهديدات التي تستهدف المعارضين السياسيين".

وتكافح جمهورية الكونجو الديمقراطية لإخماد تمرد مسلح لحركة 23 مارس التي تقول كينشاسا وعدة حكومات غربية إنها مدعومة من رواندا المجاورة.