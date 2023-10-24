الحكم بالإعدام لـ38 شخصًا علي خلفية أحداث 2021 بالجزائر

ياسر رشاد - القاهرة - حكم على 38 شخصا بالإعدام في الجزائر، لدورهم في مقتل جمال بن اسماعيل عام 2021.

وكان قد اتهم زورا بإشعال حرائق الغابات المميتة في منطقة القبائل الشمالية الشرقية، في حين أنه تطوع في الواقع لمكافحتها.

قال فخر الدين برهانا، عضو لجنة الدفاع عن بن اسماعيل، إن بصفتنا لجنة الدفاع عن المرحوم جمال بن اسماعيل، نعتقد أن الحكم عادل.

وقد استجوبت المحكمة المتهمين بما فيه الكفاية لضمان صدور حكم عادل ومنصف للجميع.

وسلم بن اسماعيل نفسه، بعد أن سمع أنه يشتبه في قيامه بإشعال حريق متعمد في ذروة الحرائق التي أودت بحياة 90 شخصا على الأقل.

لكن حشدا من الغوغاء أحاطوا بسيارة الشرطة، وضربوه قبل جره إلى الخارج وإشعال النار فيه، حتى أن بعضهم التقط صور سيلفي بجوار جسده.

أثار مقتله الشنيع موجة من الاشمئزاز في جميع أنحاء البلاد.

بعد انتشار الصور ، وغالبا ما تتم مشاركتها مع الهاشتاج #JusticePourDjamelBenIsmail ، حاول الأشخاص الذين التقطوا صور سيلفي تغطية مساراتهم.

لكن مستخدمي الإنترنت في جميع أنحاء البلاد جمعوا مقاطع فيديو والتقطوا لقطات شاشة لضمان عدم إفلات الجريمة من العقاب.

وقالت وكالة الأنباء الجزائرية الرسمية إنه من بين 94 متهما، تمت تبرئة 27 متهما، بينما حكم على ال 29 الباقين الذين لم يحكم عليهم بالإعدام، بالسجن لمدد تتراوح بين 3 و20 عاما.

قال بيرانا، والد الضحية منذ البداية إنه يثق في العدالة الجزائرية، في عدالة بلدنا، وهو الآن مطمئن ما يهمنا هو أن المتلاعبين الكبار في هذه القضية يعاقبون بالعقوبة الصحيحة»، .

واندلعت الحرائق بسبب موجة حر شديدة، لكن السلطات ألقت باللوم أيضا على مشعلي الحرائق.

وسيتم تخفيف أحكام الإعدام الصادرة بحق ال 38 إلى السجن المؤبد لأن الجزائر لديها وقف اختياري لعقوبة الإعدام.