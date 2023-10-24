كوريا الجنوبية تحتجز قاربًا يحمل منشقين كوريين شماليين

ياسر رشاد - القاهرة - احتجزت السلطات الكورية الجنوبية، اليوم الثلاثاء، قاربًا كوريًا شماليًا يحمل على متنه أشخاصًا يعتقد أنهم يسعون للانشقاق عن بيونج يانج.

ونقلت قناة "تشانيل نيوز آشيا" في نشرتها الناطقة بالإنجليزية عن هيئة الأركان المشتركة الكورية الجنوبية قولها إنه تم اعتراض القارب الصغير قبالة مدينة "سوكوتشو" بشرق البلاد بعد رصده بالقرب من خط الحد الشمالي، وهو الفاصل البحري الفعلي بين الكوريتين.

ولم يكشف الجيش الكوري الجنوبي عن عدد الأشخاص الذين كانوا على متن القارب، إلا أن وسائل إعلامية في سول أفادت بأن أربعة كوريين شماليين كانوا على متن القارب وقد أعربوا عن عزمهم الانشقاق عن بيونج يانج.

وتعد هذه الواقعة هي الثانية المعروفة لكوريين شماليين يعبرون الحدود البحرية سعيًا للانشقاق خلال الأشهر الأخيرة، وذلك بعد أن عبر تسعة أشخاص الحدود البحرية الغربية على متن قارب صيد في مايو الماضي.