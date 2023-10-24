شكرا لقرائتكم خبر عن رئيس الهيئة العامة للاستعلامات: مصر حريصة على أن يكون السلام قائما فى المنطقة والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - قال الدكتور ضياء رشوان، رئيس الهيئة العامة للاستعلامات، إن الأمين العام للأمم المتحدة عليه أن يتعامل مع لجنة الصليب الأحمر، للعمل على حماية المدنيين في فلسطين.

وأضاف ضياء رشوان خلال المؤتمر الصحفي العالمى، أن الأمين العام للامم المتحدة عليه رصد الحالة التى يقوم بها الاحتلال الإسرائيلي وأن يبذل جهودا كبيرة لحل هذه الأزمة.

وتابع رئيس الهيئة العامة للاستعلامات، أن مصر باحثة عن سلام تبنته منذ عام 1979 واحترمته منذ ذلك الوقت وكانت حريصة على أن يكون السلام قائما متماسكا ومصر وقعت معاهدة مع إسرائيل واتفاق إطارى للسلام بالمنطقة.

وعقد رئيس الهيئة العامة للاستعلامات، ضياء رشوان، اليوم الثلاثاء، مؤتمرا صحفيا لممثلي الإعلام والصحافة الأجنبية والمصرية، لتوضيح مختلف أبعاد وتحركات الموقف المصري من الأوضاع الراهنة الخطيرة في قطاع غزة والمنطقة عموما، ويأتي ذلك ضمن سعي مصر المستمر للتعامل مع الأسباب الجذرية للتصعيد، من خلال التوصل لحل عادل وشامل ومستدام للقضية الفلسطينية.