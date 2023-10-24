شكرا لقرائتكم خبر عن أمين سر "عربية النواب": موقف مصر ثابت برفض مقترح التهيجر القسرى لأهالى فى غزة والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - أكد أحمد مقلد أمين سر لجنة الشئون العربية بمجلس النواب، أن التهجير لسيناء أمر مرفوض تماما، مشيرا إلى أن الرئيس عبد الفتاح السيسى في مؤتمر للقاهرة للسلام أعلن عن عدد من اللاءات بشكل واضح وصريح وهى كالتالى، اللا الأولى هو لا للتهجير القسري والثانية لا لتصفية القضية الفلسطينية والثالثة لا للعقاب الجمعى للشعب الفلسطيني الذي يخضع لاحتلال هو الأطول بهذا الشكل.

وردا على مقترح وزيرة المخابرات الحربية الإسرائيلية بتهجير أهالى غزة إلى سيناء قال مقلد، إن موقف مصر ثابت وواعى من القضية الفلسطينية، خاصة الإعلانات المتتالية لقيادات الإسرائيليين عن تهيجر أهالى قطاع غزة، موضحا أن الرئيس السيسي أعلن للعالم كله أنه لا للتهجير القسري من الفلسطينيين لأراضيهم ولا تصفية القضية الفلسطينية بشكل غير عادل والتي وصفها الرئيس بانها قضية القضايا وهذا الموقف الثابت للدولة المصرية أثناء مؤتمر القاهرة للسلام بشكل واضح والذى ليس فيه أى شكل من الأشكال.

وأشار مقلد إلى أن الشعب المصري ومؤسساته كلها التفت حول الرئيس في هذا الأمر وفوضته المجالس النيابية في اتخاذ ما يلزم للحفاظ القومى.