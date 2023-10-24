شكرا لقرائتكم خبر عن تيسير مطر يهاجم بيانًا صادر عن أحد الأحزاب: ما تمثيلك الشعبى حتى تتجرأ على الحديث باسم الشعب المصرى والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - وجه تيسير مطر أمين عام تحالف الأحزاب المصرية، انتقادات حادة لأحد الأحزاب واعتبر أن البيان الصادر عن الحزب غرضه إفساد المناخ السياسي في مصر وحالة الالتفاف الشعبي حول القيادة السياسية بعد موقفها المشرف والتاريخي تجاه الأحداث في غزة ورفضها القاطع للضغوط الغربية والإسرائيلية لتصفية القضية الفلسطينية.

وأضاف أمين عام التحالف الذي يضم نحو 42 حزبا سياسيا، "اعتدنا على صدور مثل هذه البيانات التي تحركها أطراف لا تريد الخير لمصر، لكن السؤال الذى لابد أن يطرح نفسه ما هي الحيثية التي يتحدث من خلالها هذا الحزب ورئيسه؟.. وما هي نسبة تمثيله الشعبى حتى يتجرأ على الحديث باسم الشعب المصرى؟".

وتابع،"أتمنى أن يكتفى الفشلة بفشلهم السياسي والحزبي، ويتركوا الدولة المصرية تواصل مساعيها لبناء الجمهورية الجديدة وحماية مصر من الأخطار التي تحيط بها من كل جانب".

وقد أصدر أحد الأحزاب بيانا يتضمن إثارة موضوعات ليس وقتها الحالي، كما أنه يثير عددا من القضايا التي تختلف تماما مع الواقع المصري.