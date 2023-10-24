شكرا لقرائتكم خبر عن الحزب الاجتماعي الحر: البعض انزعج من الالتفاف الشعبي حول الموقف التاريخى للقيادة السياسية والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - وصفت عصمت الميرغني، مؤسس ورئيس الحزب الاجتماعي الحر، البيان الصادر من أحد الأحزاب بـ"المتهافت" ، مشيرة إلى أن صدور مثل هذا البيان في هذا التوقيت يعبر عن وجود أجندة خفية ونوايا غير صادقة تجاه مستقبل العملية السياسية في مصر.

وأضافت: "للأسف البعض لم يرق له الالتفاف الشعبي حول الموقف التاريخي للقيادة السياسية تجاه الأوضاع في غزة والتعبير عن موقف مصر الرافض لتصفية القضية الفلسطينية في مواجهة القوى العالمية الكبرى والرغبة الغربية المستمرة والمتواصلة لتنفيذ المخطط الصهيوني بتهجير الفلسطينين الى مصر".

وأشارت إلى أن هذا البيان الصادر عن أحد الأحزاب، بما يتضمنه من نوايا خبيثة يعد أبلغ دليل على الحقد الذى أصاب البعض تجاه هذا الالتفاف الشعبي، وأرادوا أن يفسدوا المشهد الشعبي بتساؤلات لا قيمة لها.

وأضافت عصمت: "إذا حق لى ان أطرح تساؤلا واحدا في مواجهة سيل التساؤلات التي طرحها هذا الحزب، سيكون أين الجهات التي تتواصلون معها في الغرب للحديث عن الأوضاع في مصر تجاه ما يحدث من انتهاكات صارخة لحقوق الإنسان في غزة؟.