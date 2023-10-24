شكرا لقرائتكم خبر عن ضياء رشوان: المقاومة لم تهزم عبر التاريخ أمام أى احتلال والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد -

وقال خلال المؤتمر الصحفي العالمي أن معبر رفح ليس ٱمنا لعبور الأفراد بسبب إسرائيل، والاحتلال يرى أن الموظفين الفلسطينيين المسئولون عن إجراءات الخروج تابعين لحماس.

ونوه رشوان، بأن حماس لم تبدأ أبدا بالاعتداء على الجانب الإسرائيلي، وأن اتساع المواجهات في الإقليم خطر داهم على الأمن العالمي، لافتا أن الأمن القومي المصرى خط أحمر.. وتهجير الفلسطينين مرفوض أيا كانت مبرراته، موضحا أن 457 طنا من الأدوية دخلت إلى قطاع غزة حتى الأمس.

وأضاف رشوان، أن مصر تؤكد على عدم السماح بأي تداعيات سلبية على أمنها القومي، وتكثف تحركاتها مع المجتمع الدولي لضمان تدفق المساعدات وفقا لٱليات تكون طرف فيها المنظمات الدولية والأونروا.

وأشار إلى أن وقف إطلاق الفوري للنار ضرورة وليس موقف مصري فقط.. وبعض دول الغرب تخشى إعلان موقفها صراحة حرصا على علاقتها بإسرائيل.