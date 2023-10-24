وفد من تنسيقية شباب الأحزاب يتفقد نقاط مسار العائلة المقدسة بوادى النطرون

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القاهرة - سامية سيد -

وزار وفد من التنسيقية محافظة البحيرة لتعزيز وتطوير نقطة مسار العائلة المقدسة بوادي النطرون، والوقوف على آخر المستجدات المتعلقة بتطوير أديرة وادي النطرون وجاهزيتها لاستقبال الزوار.

وأكد الوفد أهمية الاستمرار فى دعم قطاع السياحة بالمحافظة وبذل الجهد لتطوير نقاط المسار بشكل مستمر، والعمل على تذليل المعوقات أمام إحياء المسار للحفاظ على واحد من أهم المقاصد السياحية فى العالم.

وخلال اللقاء، أكدت الدكتورة نهال بلبع، نائب محافظ البحيرة، أن الدولة المصرية بذلت وفق توجيهات الرئيس عبد الفتاح السيسى، جهوداً كبيرة ومكثفة من أجل تهيئة المسار لوضع مسار العائلة المقدسة على الخريطة السياحية بالعالم.

وأشارت إلى أن رحلة العائلة المقدسة تعد من التراث الديني العالمي الذي تتفرد به مصر عن سائر بلدان العالم، حيث باركت العائلة المقدسة أكثر من 25 بقعة في ربوع البلاد من ساحل سيناء شرقاً إلى أقصى الصعيد مروراً بدلتا النيل.

وخلال الزيارة تفقد وفد تنسيقية شباب الأحزاب والسياسيين عدد من نقاط مسار العائلة المقدسة بوادي النطرون، ومنها دير الأنبا بيشوي ودير السريان ودير البراموس.

وضم وفد التنسيقية كل من مينا سنبل، ومازن شقوير، وأحمد عبد العزيز، ومحمد عمران، وهاجر سعد الدين، وعلي حسين، ومينا عماد، كما حضر اللقاء من جانب المحافظة الدكتورة نهال بلبع، نائب محافظ البحيرة، والمهندس السيد حمزة، رئيس الوحدة المحلية لمركز ومدينة وادي النطرون، ومارينا هنري، مسئولة العلاقات العامة بالكاتدرائية بوادي النطرون.

جدير بالذكر أن مسار العائلة المقدسة، إحدى مبادرات مشروع "البناء المتعدد"، الذي أطلقته تنسيقية شباب الأحزاب والسياسيين في استراتيجيتها لعام 2023، بجانب مبادرات التماسك الأسري، ورعاية النشء، وهيئة تنمية الصعيد، والصحة النفسية والإدمان.