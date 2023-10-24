شكرا لقرائتكم خبر عن ضياء رشوان: إصرار إسرائيل على عدم دخول الوقود لغزة يهدد حياة المدنيين والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد -

وأضاف "رشوان"، في مؤتمر صحفي عالمي وردا على تساؤلات العديد من وسائل الإعلام الأجنبية، أن "سياسة العقاب الجماعي قائمة وهناك إصرار عليها، والجانب الإسرائيلي هو الذي يهدد في حال دخول عدد أكبر عدد من الشاحنات بقصفها على الجانب الفلسطيني، ونتطلع لموقف واضح وصريح من الدول الكبرى، وبخاصة الولايات المتحدة فيما يتعلق بقضية المساعدات".

وتابع: "الرئيس الأمريكي جو بايدن اتفق مع الرئيس عبدالفتاح السيسي، على الدخول المستدام للمساعدات بشكل آمن"، مشيرًا إلى أن المجتمع الدولي يجب أن يلعب دورا في هذا الإطار، لافتًا إلى أن قطاع غزة كان يدخله من الجانب المصري ومن كل المعابر الأخرى في الأوضاع العادية أكثر من 450 شاحنة حتى تستطيع الوفاء باحتياجات السكان، ولكن من 7 أكتوبر حتى اليوم دخلت حوالى 74 شاحنة.