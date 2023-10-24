اعلنت المديريّة العامّة لقوى الأمن الدّاخلي ـ شعبة العلاقات العامّة في بيان، بانها "تُعمِّم بناءً على إشارة القضاء المختص، صورة الموقوف: ع. س. (من مواليد عام 1981، لبناني) بجرم نصب واحتيال، من خلال إيهام ضحاياه أنه موظّف في وزارة التربية وبإمكانه إنجاح أولادهم في الامتحانات الرسمية، أو أنه موفد من قبل جمعية بهدف مساعدتهم في الاستحصال على حسومات على الأقساط المدرسية والجامعية، وفي كلتا الحالتَيْن كان يستحصل على مبالغ مالية من ضحاياه بطريقة احتيالية دون تقديمه أي من الخدمات المذكورة.
وطلبت المديريّة العامّة من الذين وقعوا ضحيّة أعماله وتعرّفوا إليه، الاتصال بشعبة المعلومات على الخط الساخن: 1788، تمهيداً لاتخاذ الإجراءات القانونية اللازمة.
كانت هذه تفاصيل خبر قوى الامن: توقيف شخص يوهم الناس بتأمين نجاح أولادهم في الامتحانات الرسمية وبالاستحصال على حسومات على الأقساط المدرسية والجامعية لهذا اليوم نرجوا بأن نكون قد وفقنا بإعطائك التفاصيل والمعلومات الكامله ولمتابعة جميع أخبارنا يمكنك الإشتراك في نظام التنبيهات او في احد أنظمتنا المختلفة لتزويدك بكل ما هو جديد.
كما تَجْدَرُ الأشاراة بأن الخبر الأصلي قد تم نشرة ومتواجد على النشرة (لبنان) وقد قام فريق التحرير في الخليج 365 بالتاكد منه وربما تم التعديل علية وربما قد يكون تم نقله بالكامل اوالاقتباس منه ويمكنك قراءة ومتابعة مستجدادت هذا الخبر من مصدره الاساسي.