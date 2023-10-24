قوى الامن: توقيف شخص يوهم الناس بتأمين نجاح أولادهم في الامتحانات الرسمية وبالاستحصال على حسومات على الأقساط المدرسية والجامعية

اعلنت المديريّة العامّة لقوى الأمن الدّاخلي ـ شعبة العلاقات العامّة في بيان، بانها "تُعمِّم بناءً على إشارة القضاء المختص، صورة الموقوف: ع. س. (من مواليد عام 1981، لبناني) بجرم نصب واحتيال، من خلال إيهام ضحاياه أنه موظّف في وزارة التربية وبإمكانه إنجاح أولادهم في الامتحانات الرسمية، أو أنه موفد من قبل جمعية بهدف مساعدتهم في الاستحصال على حسومات على الأقساط المدرسية والجامعية، وفي كلتا الحالتَيْن كان يستحصل على مبالغ مالية من ضحاياه بطريقة احتيالية دون تقديمه أي من الخدمات المذكورة.

وطلبت المديريّة العامّة من الذين وقعوا ضحيّة أعماله وتعرّفوا إليه، الاتصال بشعبة المعلومات على الخط الساخن: 1788، تمهيداً لاتخاذ الإجراءات القانونية اللازمة.