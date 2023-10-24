الرهبانيّة اللبنانيّة المارونيّة: يوم صوم وصلاة وتوبة على نية السلام في العالم الجمعة في كنيسة مار شربل- عنايا

أعلنت أمانة السر العامّة للرهبانيّة اللبنانيّة المارونيّة، في بيان، أنه "تلبية لدعوة قداسة البابا فرنسيس الى عيش يوم صوم وصلاة وتوبة، يوم الجمعة 27 تشرين الاول 2023، على نية السلام في العالم، وتزامنًا مع الصلاة التي يحتفل بها قداسته في ذلك اليوم، في بازيليك القديس بطرس في الفاتيكان، عند الساعة السابعة مساءً بتوقيت بيروت، وحتّى الساعة الثامنة مساءً، يترأس سعادة السفير البابوي المطران باولو بورجيا السامي الاحترام الصلاة في كنيسة مار شربل – عنايا، في اليوم عينه، عند الساعة السابعة مساءً، وحتّى الساعة الثامنة مساءً".

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