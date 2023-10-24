التقى رئيس الجمهورية ميشال عون، في دارته، الوزير السابق وديع الخازن حيث تمّ التداول بالأوضاع والتطورات على الحدود الجنوبية والحرب الدائرة على قطاع غزّة، وما يُمكن أن تُخلّفه من تداعيات على الصعيدين الأمني والإجتماعي في الداخل اللبناني.
وبعد اللقاء، أشار الخازن إلى أنّ "الرأي كان مُتفّقاً على أنّ هذا الأمر ناتج عن إستفزازات العدوّ الإسرائيلي وحاجته إلى تشتيت الرأي العام العالمي وتعميَته عن جرائم الحرب الوحشية واليومية التي يرتكبها بحق أطفال غزّة وعائلاتها، والمدنيين الأبرياء فيها".
وحذّر الخازن من "نيّة إسرائيلية لجرّ حزب الله إلى آتون حرب يحرص أمينه العام السيّد حسن نصر الله على إبقائها محدودة"، مُبديًا أسفه الشديد لـ"الإنحياز الغربي الرسمي الأعمى لإسرائيل والتغطية على جريمة العصر التي ترتكبها، فضلاً عن الإنتهاكات الدموية والتدمير المُمنهج للمدن والمناطق، وللمستشفيات ولدور العبادة التاريخية المسيحية والإسلامية، والتي تخطّت، بوحشيتها ولا إنسانيتها، جرائم داعش الإرهابية".
كانت هذه تفاصيل خبر وديع الخازن التقى عون: التطورات على الحدود الجنوبية ناتجة عن إستفزازات العدوّ الإسرائيلي لهذا اليوم نرجوا بأن نكون قد وفقنا بإعطائك التفاصيل والمعلومات الكامله ولمتابعة جميع أخبارنا يمكنك الإشتراك في نظام التنبيهات او في احد أنظمتنا المختلفة لتزويدك بكل ما هو جديد.
كما تَجْدَرُ الأشاراة بأن الخبر الأصلي قد تم نشرة ومتواجد على النشرة (لبنان) وقد قام فريق التحرير في الخليج 365 بالتاكد منه وربما تم التعديل علية وربما قد يكون تم نقله بالكامل اوالاقتباس منه ويمكنك قراءة ومتابعة مستجدادت هذا الخبر من مصدره الاساسي.