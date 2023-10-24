افادت قناة 12 الاسرائيلية بان نحو 10 صواريخ كورنيت اطلقت على موقعين للجيش الإسرائيلي عند الحدود الشمالية مع لبنان. وفي السياق، افاد مراسل "النشرة" في الجنوب بان حزب الله استهدف موقع ثكنة بيرانيت بالصواريخ والمدفعية.

كانت هذه تفاصيل خبر قناة 12 الاسرائيلية: نحو 10 صواريخ كورنيت اطلقت على موقعين للجيش الإسرائيلي عند الحدود الشمالية لهذا اليوم نرجوا بأن نكون قد وفقنا بإعطائك التفاصيل والمعلومات الكامله ولمتابعة جميع أخبارنا يمكنك الإشتراك في نظام التنبيهات او في احد أنظمتنا المختلفة لتزويدك بكل ما هو جديد.



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