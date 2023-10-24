حماس: ندعو الدول العربية إلى قطع العلاقات اسرائيل وطرد السفراء وتفعيل المقاطعة

دعا القيادي في حركة "حماس" أسامة حمدان، خلال مؤتمر صحافي للحركة في لبنان بشأن العدوان الاسرائيلي على غزة، الدول العربية والإسلامية إلى "تحمل مسؤولياتهم السياسية والأخلاقية".

وطلب حمدان، من الدول العربية والإسلامية "قطع علاقاتها مع دولة الاحتلال وسحب السفراء"، مشيداً "بالجماهير الحرة في قارات العالم التي تلبي نداء الأقصى وتخرج دعماً للشعب الفلسطيني وقضيته العادلة".