افادت معلومات عن قصف مدفعي اسرائيلي يستهدف أطراف بلدات الضهيرة عيتا الشعب مروحين ويارين. واشار مراسل "النشرة" في الجنوب، الى "قصف مدفعي طال مدرسة عيتا الشعب الرسمية". وفي السياق، ذكرت صحيفة "معاريف" بان سلاح الجو يقصف أهدافا في لبنان ردا على إطلاق صواريخ مضادة.

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